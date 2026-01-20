Milano-Cortina 2026 pattinaggio artistico | i convocati dell’Italia e prospettive di medaglie

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha comunicato i nomi degli atleti italiani convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’articolo presenta la rosa degli atleti e analizza le possibilità di medaglie, offrendo un quadro chiaro e puntuale delle prospettive di questa disciplina nell’ambito dei prossimi Giochi invernali.

La compagine italiana comprende nomi di spicco e potenziali protagonisti capaci di competere per risultati di rilievo anche nella gara a squadra, oltre alle prove individuali. Tra i selezionati ci sono campioni affermati e talenti emergenti che punteranno non solo a partecipare, ma anche a lottare per un posto tra le medaglie. Nella disciplina individuale maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia sarà rappresentata da Daniel Grassi e Matteo Rizzo. Il primo è già certo del proprio posto grazie a una stagione autorevole, che lo ha visto protagonista nelle principali competizioni interinali, mentre Rizzo ha ottenuto la qualificazione in virtù del bellissimo secondo posto agli Europei di Sheffield.🔗 Leggi su Sportface.it

Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Tre carte da medaglia?La Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato i nomi degli atleti convocati per il pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forzaSono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sognando Milano Cortina 2026 | Nikolaj Memola Ep. 2

Argomenti discussi: Da Michelangelo ai Måneskin: un viaggio nel pattinaggio di figura attraverso la storia e l'arte d'Italia, seconda parte; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario; Biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: prezzi, discipline e sedi di gara; Calendario completo Olimpiadi Milano-Cortina: gli eventi giorno per giorno, gli italiani in gara, date, orari, tutto quello che c'è da sapere.

Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026. Tre carte da medaglia?Adesso è ufficiale. Nella giornata odierna la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha reso noto l'elenco degli atleti convocati per le Olimpiadi di Milano ... oasport.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti gli atleti lombardiMilano, 20 gennaio 2026 – Cresce l’attesa olimpica, cresce il desiderio della competizione. Giorno dopo giorno tra ilgiorno.it

Fermarsi non è un’opzione: Beppe Romele verso Milano Cortina #SkyInsider x.com

Tra circa 20 giorni inizieranno i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Ma le strutture sono davvero pronte E tutto è stato fatto con trasparenza ed efficienza Gaetano Pecoraro e Alfredo Liuzzi ci raccontano cosa sta succedendo #LeIene - facebook.com facebook