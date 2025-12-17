Ostia accordo Ama-Campidoglio per la rimozione degli accumuli di sabbia

Un accordo tra Ama e Roma Capitale stabilisce la rimozione degli accumuli di sabbia a Ostia, un risultato atteso da anni. La convenzione mira a migliorare la fruibilità del litorale, soprattutto durante la stagione estiva, favorendo cittadini, ciclisti e visitatori che animano il lungomare.

Ostia, 17 dicembre 2025 – La convenzione tra Ama e Roma Capitale per la rimozione degli accumuli di sabbia è "un risultato importante, atteso da anni, che finalmente diventa realtà per Ostia e per tutti coloro che vivono e frequentano il nostro litorale, a partire dai tanti ciclisti e cittadini che con la bella stagione animano il lungomare". Così in una nota il presidente del X Municipio di Roma Mario Falconi. "La nuova convenzione tra Roma Capitale e Ama – prosegue – consente di intervenire in modo strutturato e tempestivo per la rimozione degli accumuli di sabbia causati da mareggiate ed eventi meteo straordinari su lungomare, piste ciclabili, strade, marciapiedi e aree pubbliche del Municipio X.

