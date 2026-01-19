A Ostia, a partire da dicembre, entrerà in vigore una convenzione tra il dipartimento Ambiente di Roma e Ama Spa per il servizio di spazzamento della sabbia. La misura, presentata durante la commissione Ambiente, mira a intervenire sulla rimozione dei cumuli di sabbia causati da eventi atmosferici eccezionali, garantendo maggiore pulizia e sicurezza nelle aree interessate.

Nella seduta odierna della commissione Ambiente, gli uffici del dipartimento Ambiente hanno presentato la convenzione stipulata tra il dipartimento Ciclo dei rifiuti di Roma e Ama Spa, mirata alla realizzazione di interventi specifici per la rimozione di cumuli di sabbia che si sono formati a causa di eventi atmosferici eccezionali. “La Convenzione – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi – non sostituisce in alcun modo l’attività ordinaria di pulizia delle strade e dei marciapiedi, che è regolata dal contratto di servizio. Tuttavia, ha l’obiettivo di permettere ad Ama di realizzare interventi straordinari lungo il lungomare di Ostia e nelle aree limitrofe, che, in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi e mareggiate, sono soggette alla formazione di accumuli di sabbia sui marciapiedi o lungo le carreggiate stradali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Alfonsi: a Ostia attiva da dicembre convenzione Ama per spazzamento sabbia

Ostia, addio alla sabbia sulla ciclabile: sarà rimossa da AmaOstia si prepara a dire addio alla sabbia sulla ciclabile, grazie all’intervento di Ama.

Ostia, accordo Ama-Campidoglio per la rimozione degli accumuli di sabbiaUn accordo tra Ama e Roma Capitale stabilisce la rimozione degli accumuli di sabbia a Ostia, un risultato atteso da anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ostia – Maxi operazione dei carabinieri tra elicotteri, armi e droga - Da varie ore un lungo e importante intervento che ha già portato all'arresto di numerosi individui OSTIA – È tuttora in atto un imponente servizio di cont ... etrurianews.it