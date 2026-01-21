La stagione invernale 2026 su Crunchyroll presenta un’offerta variegata di anime, tra nuovi titoli, ritorni di serie storiche e sequel molto attesi. Tra le novità figurano Sentenced to Be a Hero, Jujutsu Kaisen e Frieren, che arricchiscono il palinsesto. Un periodo di grande fermento per gli appassionati, con produzioni di qualità pronte a coinvolgere il pubblico durante i mesi più freddi.

Il 2026 apre col botto per quanto riguarda gli anime: l'inverno su Crunchyroll porta un catalogo fitto tra nuovi debutti, revival storici e sequel molto attesi. Con quasi cinquanta serie in uscita, l'inverno di Crunchyroll si rivela uno dei più ricchi degli ultimi anni. Tra dark fantasy, classici shoujo, ritorni acclamati e sequel attesissimi, scegliere cosa guardare diventa quasi una sfida di resistenza. Dark hero, pistoleri spaziali e un collegio maschile: i debutti che fanno parlare La domanda non è "cosa guardare?", ma "da dove cominciare?". Il primo titolo che sta infiammando le timeline è Sentenced to Be a Hero, un dark fantasy prodotto da Studio KAI che reinterpreta l'eroismo al contrario: qui essere un "eroe" è una condanna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crunchyroll, la stagione inverno 2026 è arrivata tra Sentenced to Be a Hero, Jujutsu Kaisen e Frieren

