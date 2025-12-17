Crunchyroll svela la stagione Anime Inverno 2026 tra i ritorni di Jujutsu Kaisen e Frieren

Cruncyroll svela la stagione Anime Inverno 2026, con quasi 50 nuove serie tra ritorni di successo e novità. Tra le attese figure di Jujutsu Kaisen e Frieren, arrivano anche titoli originali e generi variegati, offrendo agli appassionati un'ampia scelta di azione, dramma, fantasy e romanticismo.

Crunchyroll annuncia quasi 50 serie anime per l'inverno 2026, tra ritorni attesissimi come JUJUTSU KAISEN Stagione 3, Frieren: Beyond Journey's End Stagione 2 e novità intriganti come Sentenced to Be a Hero e Dead Account, promettendo azione, dramma, fantasy e commedie romantiche. Con l'inverno alle porte, la piattaforma Crunchyroll si prepara a riscaldare le fredde giornate con una ricca offerta di anime: nuovi arrivi, stagioni attese e sequel di successo accompagneranno gli appassionati tra azione, dramma, fantasy e commedie romantiche. Ritorni attesi e grandi sequel su Crunchyroll La stagione invernale 2026 di Crunchyroll mette in primo piano i titoli più amati, garantendo il ritorno di grandi franchise.

