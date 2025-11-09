La terza stagione di Jujutsu Kaisen debutta su Crunchyroll a gennaio 2026 con il nuovo Culling Game Arc, mentre i fan potranno assistere in anteprima ai primi due episodi con Jujutsu Kaisen: Execution, al cinema dall'8 dicembre, tra maledizioni, duelli e ritorni attesissimi. Dopo l'incubo di Shibuya, la saga delle maledizioni non è finita: Jujutsu Kaisen torna con la sua stagione più oscura e ambiziosa, pronta a riportare Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e Satoru Gojo al centro di un nuovo inferno magico. Crunchyroll annuncia l'uscita ufficiale e un'anteprima-evento per i fan. Dal caos di Shibuya al Culling Game: il ritorno delle maledizioni L'attesa è finita: la terza stagione di Jujutsu Kaisen arriverà su Crunchyroll il prossimo 8 gennaio 2026, inaugurando l'arco narrativo più cruento e imprevedibile dell'intera serie, il Culling Game Arc. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jujutsu Kaisen, la terza stagione arriva in esclusiva su Crunchyroll all'inizio del 2026