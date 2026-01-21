Sarmiento lascia la Cremonese e non si trasferirà al Birmingham. L’esterno ecuadoregno, con solo sette presenze in questa stagione, è ora molto vicino al Middlesbrough. Da gennaio non è stato convocato e il suo futuro sembra ormai indirizzato verso questa nuova destinazione. L’aggiornamento è stato pubblicato il 21 gennaio.

L’esterno ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze e da gennaio è sempre fuori dai convocati AGGIORNAMENTI 21 GENNAIO 20.22 – Niente Birmingham, ora Sarmiento è a vicinissimo al Middlesbrough che era l’altra inglese pronta a prenderlo. È tutto nelle mani del Brighton, che vuole chiudere sui 3,53,9 milioni di sterline. AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO ORE 17.28 – Si blocca l’affare Sarmiento-Birmingham City: il club di Champions ha voluto cambiare i termini di pagamento dopo gli accordi di ieri. Attesi sviluppi. AGGIORNAMENTO 17.34 – Svolta per il futuro di Sarmiento: accordo tra Cremonese, Brighton e Birmingham City. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cremonese, Sarmiento ai saluti: niente Birmingham, è vicinissimo al Middlesbrough | CM

Cremonese, Sarmiento già saluta: accordo col Birmingham | CMLa Cremonese ha raggiunto un accordo con il Birmingham per il trasferimento di Sarmiento.

Cremonese, Sarmiento può già salutare: due club inglesi ma c’è l’ostacolo formula | CMJeremy Sarmiento, esterno ecuadoregno della Cremonese, potrebbe già lasciare il club.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Cremonese, Sarmiento ai saluti, Vazquez tentato dal ritorno in patria e Belahyane nel mirino; Sarmiento verso l’addio alla Cremonese. Brighton e non solo su di lui; Cremonese Sarmiento già saluta | accordo col Birmingham | CM; Sarmiento saluta la Cremonese: rientro al Brighton e nuovo prestito al Middlesbrough.

Cremonese, Sarmiento ai saluti: ma si blocca l’affare col Birmingham | CMSarmiento può lasciare la Cremonese già in questa sessione di gennaio. Ostacolo formula, le ultime di Calciomercato.it ... calciomercato.it

Cremonese da Premier: Vardy e Sarmiento, due colpi che fanno sognareSalvo contrattempi, Davide Nicola li avrà a disposizione durante la sosta per integrarli in un gruppo che sta stupendo la Serie A. Il day after, con la testa della classifica dopo la vittoria sul ... gazzetta.it

E’ terminata l’esperienza alla Cremonese per Jeremy Sarmiento. Il 23enne centrocampista ha di fatto risolto con i grigiorossi, manca solo l’annuncio ufficiale. Sarmiento ritorna alla società di appartenza, ovvero il... Leggi tutto - facebook.com facebook

Accordo raggiunto tra #Birmingham e #Brighton per Jeremy #Sarmiento [ @lorenzooleporee ] #Calciomercato #Transfers #PremierLeague #Championship x.com