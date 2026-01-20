Jeremy Sarmiento, esterno ecuadoregno della Cremonese, potrebbe già lasciare il club. Dopo sette presenze, il giocatore non è stato convocato nelle ultime partite e si registra un interesse da due club inglesi. Tuttavia, l’operazione potrebbe incontrare ostacoli legati alla formula di trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro di Sarmiento ancora da definire.

L’esterno ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze e da gennaio è sempre fuori dai convocati Fin qui non è andata secondo le attese l’avventura di Jeremy Sarmiento alla Cremonese. L’ecuadoregno ha collezionato appena 7 presenze, per un totale di soli 137?, e da quando è iniziato il nuovo anno è stato sempre fuori dai convocati di Davide Nicola. Cremonese, Sarmiento può già salutare: due club inglesi ma c’è l’ostacolo formula – Calciomercato.it Il 23enne nato a Madrid può dunque salutare Cremona e la Serie A già in questa sessione di gennaio. Sulle sue tracce ci sono le inglesi Middlesbrough e Birmingham City militante entrambe in Championship, ma come raccolto da Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Cremonese, Sarmiento può già salutare: due club inglesi ma c’è l’ostacolo formula | CM

Berenbruch Inter, il talento dell’U23 può salutare già a gennaio? Un club di Serie B sulle sue tracce!Berenbruch, giovane talento dell’Inter Under 23, potrebbe lasciare il club già a gennaio.

Icardi può davvero tornare in Italia? 3 club alla finestra per l’ex Inter, ma c’è un ostacolo!Mauro Icardi potrebbe presto tornare in Italia, con tre club interessati al suo ingaggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Franco Vazquez (comunque stimato da mister Nicola) verso il ritorno in Argentina e Belahyane alla Cremo?; Cremonese, il punto sul mercato: prima Marianucci, poi il centrocampo; Dove vedere Cremonese-Verona in tv? Dazn o Sky, orario; LIVE Mercato: Pisa-Bozhinov è ufficiale. Roma, obiettivo Dragusin. Deulofeu torna a Udine?.

Cremonese, Okereke in uscita. Può tornare in Turchia ma occhio alla Spagna: i dettagli - Il futuro di David Okereke sarà lontano dalla Cremonese. Finito ai margini della rosa ormai dall'inizio di questa stagione, dopo un mercato. tuttomercatoweb.com

Cremonese, urge la scossa: Adesso cambiamo passo - Nicola manda segnali al gruppo dopo la pesante sconfitta con la Juventus Alcuni errori si uniscono alla sfortuna, vediamo dove saremo a marzo. sport.quotidiano.net

STARTING XI Ecco l’undici scelto da Mister #Nicola per #CremoneseHellasVerona #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremona #Cremonese #CremoneseHellasVerona #CreVer facebook

Cremona Sera - L’esperto di calciomercato Pedullà: “Moumbagna, Sarmiento e Faye triplo flop”. La Cremo segue l’attaccante polacco Stojilkovic x.com