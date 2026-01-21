cremona camionista muore sommerso da carico di mais

A Dovera, nel comune di Roncadello, un camionista ha perso la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente presso l'azienda Santa Rita. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. L’incidente riguarda un episodio di schiacciamento causato dal carico di mais. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Un camionista di 30 anni è morto dopo essere stato travolto e seppellito da un carico di mais che doveva consegnare con il suo tir. È accaduto nell'azienda Santa Rita di Dovera, che si occupa di lavorazione ed essiccazione di cereali in provincia di Cremona. L'uomo, di origini straniere, è stato condotto d'urgenza in ospedale dove è deceduto., Sarebbe forse stato un guasto nel sistema di apertura del rimorchio a causare il rovesciamento dell'intero carico di mais. Secondo quanto riportato, il 30enne sarebbe stato colpito violentemente dalla ribalta, che aveva ceduto al peso del carico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

