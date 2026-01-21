Si ribalta il carico di mais | camionista muore seppellito in un’azienda di Dovera

Un incidente in un’azienda di Dovera ha causato la morte di un camionista, sepolto dal carico di mais che stava trasportando. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato un guasto nel sistema di apertura del rimorchio a provocare il crollo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto per fare luce sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità.

È stato seppellito dal carico di mais che doveva consegnare, forse a causa di un guasto nel sistema di apertura del rimorchio. Un camionista di origini straniere, 30 anni, è morto così in una azienda della provincia di Cremona, la Santa Rita di Dovera, che si occupa di lavorazione ed essiccazione di cereali. All'immediato intervento degli operai della ditta, che si sono subito resi conto della gravità dell'infortunio, ha fatto seguito l'intervento del 118. L'uomo è stato trasportato in elicottero all' ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è morto poco dopo a causa dei traumi multipli riportati.

