Dovera operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos | gravissimo

Da ilgiorno.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Dovera, in via Antonio Barni. Un operaio è stato travolto da un camion e successivamente sommerso dal mais all’interno di un silos. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Dovera (Cremona), 21 gennaio 2026 –  Gravissimo infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi, a Dovera, in via Antonio Barni. Intorno alle 14.30 alla Cascina Santa Rita un uomo di 30 anni è rimasto colpito dalla ribalta di un camion. Subito dopo è rimasto sommerso dal mais contenuto all’interno di un silos.  Soccorso in gravi condizioni, con traumi multipli, è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto anche l’automedica, l’ambulanza e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dovera operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos gravissimo

© Ilgiorno.it - Dovera, operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos: gravissimo

Leggi anche: Travolto da un camion in retromarcia: restano gravi le condizioni dell’operaio di Albano

Leggi anche: Albano Sant’Alessandro, operaio travolto da camion in retromarcia nel piazzale dell’azienda

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

dovera operaio travolto daGrave infortunio sul lavoro a Dovera: operaio travolto da un camion e sommerso dal maisL’incidente è avvenuto nel pomeriggio in una cascina di via Antonio Barni. Il trentenne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso ... 7giorni.info

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.