Dovera operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos | gravissimo

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Dovera, in via Antonio Barni. Un operaio è stato travolto da un camion e successivamente sommerso dal mais all’interno di un silos. Le condizioni dell’uomo sono considerate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Dovera (Cremona), 21 gennaio 2026 – Gravissimo infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di oggi, a Dovera, in via Antonio Barni. Intorno alle 14.30 alla Cascina Santa Rita un uomo di 30 anni è rimasto colpito dalla ribalta di un camion. Subito dopo è rimasto sommerso dal mais contenuto all'interno di un silos. Soccorso in gravi condizioni, con traumi multipli, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Sul posto anche l'automedica, l'ambulanza e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.

