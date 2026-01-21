Crans Montana Moretti shock durante il nuovo interrogatorio | Anche io e Jessica siamo vittime

A Crans Montana, Moretti ha dichiarato di essere vittima, insieme a Jessica, durante il nuovo interrogatorio. Il proprietario del locale Le Constellation, indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, resta in carcere. Oggi sarà ascoltata anche la moglie di Moretti, anch’ella coinvolta nelle indagini. La vicenda si concentra sulle responsabilità e sui fatti accaduti, mentre le autorità continuano le verifiche.

Il proprietario del locale Le Constellation resta in carcere. Oggi sarà ascoltata anche la moglie, entrambi indagati per omicidio, lesioni e incendio colposi Prosegue l’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans Montana, costata la vita a 40 persone e con 116 feriti. Jacques Moretti, proprietario della discoteca bar Le Constellation, è stato interrogato per quasi dieci ore negli uffici della procura di Sion. Un’audizione lunga e complessa, definita non risolutiva dagli inquirenti e che proseguirà anche nella giornata odierna. Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica Maric per omicidio, lesioni e incendio colposi, resterà in carcere in attesa della decisione del Tribunale sulle misure coercitive. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crans-Montana, l’interrogatorio di Jacques Moretti: “Controlli erano ok, anche noi siamo vittime”Jacques Moretti è stato interrogato per quasi dieci ore riguardo all’incendio del 'Constellation' a Crans-Montana.

Strage Crans-Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura per un nuovo interrogatorio – VideoJessica e Jacques Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, sono convocati per un nuovo interrogatorio in Procura.

Jessica Maric Moretti torna in tribunale a Sion per un nuovo interrogatorio sul rogo di Capodanno nel suo locale Le Constellation, a Crans-Montana, in Svizzera, che ha fatto 41 morti e 116 feriti.