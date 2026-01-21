Jacques Moretti si presenta davanti ai magistrati e ai legali delle vittime, sostenendo di essere anch’egli una vittima dell’incidente al Constellation. Dopo un lungo interrogatorio di dieci ore, mantiene la sua posizione di fronte alle accuse relative al tragico incendio che ha causato numerose vittime e feriti. La sua difesa si concentra sulla negazione di responsabilità, nel tentativo di chiarire la sua posizione in un procedimento ancora in corso.

SION – Dieci ore di interrogatorio non bastano a scalfire la linea difensiva di Jacques Moretti. Davanti ai pm e a 27 avvocati delle famiglie delle vittime, l’uomo respinge ogni accusa per il rogo del Constellation, costato la vita a 40 persone e causando 116 feriti. «Non ho colpe né responsabilità», ripete, rivendicando di aver rispettato tutte le misure di sicurezza. Moretti si descrive come una vittima collaterale della tragedia. «In prigione non mangio e non dormo, sono stanco», afferma, parole che però contrastano duramente con il bilancio dell’incendio. Un atteggiamento che molti legali delle parti civili definiscono uno scaricabarile, in cui ogni responsabilità viene spostata su altri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, la difesa di Moretti: “Anch’io sono una vittima”

Leggi anche: Marina Di Guardo: «Racconto la violenza psicologica perché è sottile e invisibile, e l’ho vissuta anch’io. Le mie figlie sono il mio supremo valore: se soffrono loro, soffro anch’io»

Incendio di Crans-Montana, la difesa dei Moretti: “Ricostruzioni false e clima di vendetta”Gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti hanno definito “false” e “distorte” alcune ricostruzioni sulle cause dell’incendio di Crans-Montana e sugli eventi successivi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Quei corpi ammassati davanti alla scala-trappola: le foto accusano i Moretti; Leone XIV ai familiari delle vittime di Crans Montana: il vostro cuore oggi è trafitto; Crans Montana, i pc dei Moretti sequestrati solo il 14 gennaio. Gli avvocati di parti civili e i dubbi…; I sospetti e la difesa dei genitori: Cyane, la cameriera col casco e la bottiglia pirotecnica.

Strage di Crans-Montana, la mossa disperata di Jessica Moretti che cambia tutto sulla tragediaDifesa dei Moretti e dolore per le vittimeGli avvocati dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, hanno ... assodigitale.it

Crans-Montana, Le Figaro: Jacques Moretti non era più gestore del Constellation. Oggi nuovo interrogatorioI nuovi sviluppi sull'incendio di Crans-Montana. La difesa della coppia denuncia pressioni politiche sull'inchiesta. Anche da parte dell'Italia ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, il racconto della sopravvissuta: “In pochi istanti la festa si è trasformata in incubo” Crans-Montana — “Di notte ho ancora paura”. A parlare è Eleonora Palmieri, ricoverata al reparto Grandi Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano dopo essere facebook

Crans-Montana, 10 ore di interrogatorio per Jacques Moretti x.com