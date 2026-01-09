Crans Montana oggi gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti | tutti i dubbi sulla strage di Capodanno

Oggi a Crans Montana si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, principali sospettati nella vicenda della strage di Capodanno. La giornata coincide con il lutto nazionale in Svizzera, dedicato alle giovani vittime. Si attendono chiarimenti su quanto accaduto, mentre emergono nuovi dettagli e interrogativi sulla dinamica dell’incidente.

L'interrogatorio di Jacques Moretti e Jessica Marin arriva nel giorno in cui tutta la Svizzera rende omaggio alle giovani vittime con una giornata di lutto nazionale. Francia e Italia prenderanno parte alle celebrazioni rappresentanti dai presidenti Emmanuel Macron e Sergio Mattarella.

Crans Montana, al via l’interrogatorio dei proprietari del locale dopo l’incidente - La strage di Crans Montana entra in una fase decisiva con l’interrogatorio dei proprietari del locale, ascoltati come indagati. notizie.it

Tragedia di Crans-Montana, i proprietari del Constellation sotto interrogatorio - Jacques e Jessica Moretti negli uffici della procura di Sion, sono indagati per omicidio, lesioni e incendio colposo ... italiaoggi.it

A Crans-Montana prosegue l’interrogatorio dei proprietari del bar distrutto dall’incendio. Un legale delle vittime ha avanzato una precisa accusa ai Moretti: https://fanpa.ge/d7PzU - facebook.com facebook

I sospetti sui controlli nel Comune di Crans-Montana: «Qui tutti giocano a golf insieme» x.com

