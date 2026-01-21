Crans Montana due 16enni si risvegliano dalla sedazione | felicità e commozione

A Crans Montana, due sedicenni si sono risvegliati dalla sedazione, suscitando emozioni di felicità e commozione tra familiari e operatori. Un momento che ha evidenziato l’importanza delle relazioni umane, anche in un’epoca dominata dalla comunicazione digitale. L’assessore locale ha commentato con parole di riconoscenza per la speranza ritrovata in questi giovani. L’articolo di Il Difforme approfondisce questa vicenda significativa.

I giovani attualmente comunicano attraverso un computer. L'assessore: "È stato un momento emozionante" I medici dell’Ospedale Niguarda di Milano hanno risvegliato Leonardo e Kean, due sedicenni rimasti ustionati nell’incendio a Crans Montana. Lo riporta oggi il Corriere della Sera, spiegando che i due giovani riescono a comunicare tramite un dispositivo che permette loro di ricevere videomessaggi da amici e familiari. L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha dichiarato: “Hanno le mani completamente fasciate, ma grazie a questo straordinario strumento possono interagire“. Sullo schermo del dispositivo compaiono parole, frasi e simboli, e i pazienti possono toccare le icone per esprimere emozioni e comunicare i loro pensieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Crans-Montana, due 16enni da poco risvegliati dalla sedazione profonda parlano grazie a un pcA Crans-Montana, due giovani di 16 anni, recentemente risvegliatisi dalla sedazione profonda, comunicano grazie a un computer.

