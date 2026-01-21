crans montana due 16enni da poco risvegliati dalla sedazione profonda parlano grazie a un pc

A Crans-Montana, due giovani di 16 anni, recentemente risvegliatisi dalla sedazione profonda, comunicano grazie a un computer. Bertolaso ha descritto un episodio in cui un ragazzo, rispondendo alle domande della madre, ha manifestato emozioni come paura e ansia attraverso l’utilizzo di icone su uno schermo. Questo caso evidenzia i progressi nelle tecnologie di comunicazione assistita per pazienti in condizioni critiche.

All'ospedale Niguarda di Milano, due 16enni sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, Leonardo e Kean, che da poco sono stati risvegliati dalla sedazione profonda, comunicano grazie a un computer. Lo riporta il Corriere della Sera, il quale aggiunge che l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso??ha raccontato di un ragazzo, probabilmente uno dei due sopracitati, in grado di respirare in autonomia ma non ancora di parlare. "Come tutti ha le mani completamente fasciate, c'è però questo strumento incredibile (un dispositivo a comunicazione aumentativa e alternativa che permette ai pazienti di esprimersi toccando delle icone sullo schermo, ndr) che permette di dialogare con lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Crans Montana, aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo: l'ultimo saluto ai due amici 16enniSono state aperte a Crans Montana le camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due giovani di 16 anni tra le vittime della tragedia avvenuta in Svizzera.

“Perché era lì”. Crans Montana: parlano dalla famiglia di Achille Barosi, una delle giovani vittimeLa famiglia di Achille Barosi, una delle giovani vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, condivide il suo dolore e riflette sulle circostanze dell’accaduto.

