Crans Montana aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo | l' ultimo saluto ai due amici 16enni

Sono state aperte a Crans Montana le camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due giovani di 16 anni tra le vittime della tragedia avvenuta in Svizzera. Oggi, lunedì 5 gennaio, è arrivato il feretro di Achille, accompagnato da quello di altre vittime italiane. Un momento di commozione e lutto condiviso per ricordare gli amici scomparsi.

Crans Montana: tutte le vittime identificate - Gli ultimi 16 corpi hanno un nome, le famiglie sono state informate - rsi.ch

Crans-Montana: sotto inchiesta i proprietari del locale - I due sono ora formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo - rsi.ch

Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook

Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com

