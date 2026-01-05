Crans Montana aperte la camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo | l' ultimo saluto ai due amici 16enni
Sono state aperte a Crans Montana le camere ardenti di Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due giovani di 16 anni tra le vittime della tragedia avvenuta in Svizzera. Oggi, lunedì 5 gennaio, è arrivato il feretro di Achille, accompagnato da quello di altre vittime italiane. Un momento di commozione e lutto condiviso per ricordare gli amici scomparsi.
È atterrato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 gennaio, il feretro di Achille Barosi insieme ad altre quattro delle sei vittime italiane morte nella tragedia di Crans Montana, Svizzera. La bara del 16enne, da Linate, ha raggiunto la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La camera ardente per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana
Crans-Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. LIVE - Montana, identificate vittime italiane: salme in arrivo a Milano e Roma. tg24.sky.it
Crans Montana: tutte le vittime identificate - Gli ultimi 16 corpi hanno un nome, le famiglie sono state informate - rsi.ch
Crans-Montana: sotto inchiesta i proprietari del locale - I due sono ora formalmente indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo - rsi.ch
Local Team. . Le salme dei giovani morti in un incendio a Crans-Montana sono arrivate all'aeroporto di Milano Linate, accolte dai familiari e dalle autorità. Tanti i momenti di commozione. "Un momento straziante" ha detto il presidente della Regione Lombardi - facebook.com facebook
Sono stati tutti identificati i 116 feriti nell'incendio di Capodanno di Crans Montana, 83 dei quali sono ancora in ospedale. #ANSA x.com
