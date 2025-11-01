Parma Bologna Cuesta annuncia | Questo giocatore è in forte dubbio Prestazione? La strada è quella giusta Ora devono arrivare i risultati

Parma Bologna, il tecnico dei Ducali Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Le sue parole sulla sfida di domani. Il Parma contro il Bologna per rilanciarsi. Alla vigilia del match il tecnico Cuesta ha parlato in conferenza stampa. PRESTAZIONE – «Arriviamo da due buone prestazioni. Ora, però, è arrivato il momento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma Bologna, Cuesta annuncia: «Questo giocatore è in forte dubbio. Prestazione? La strada è quella giusta. Ora devono arrivare i risultati»

No Stop: domenica giochiamo a Parma ? #ParmaBologna #WeAreOne - facebook.com Vai su Facebook

Parma, a breve la conferenza di Cuesta alla vigilia del Bologna - Archiviato il turno infrasettimanale, è già tempo di rivolgere l'attenzione verso il prossimo turno di campionato, che vedrà. Da tuttomercatoweb.com

Parma, Cuesta: "Forse Alqmvist non ci sarà. Veniamo da due partite intense" - Archiviato il turno infrasettimanale, è già tempo di rivolgere l'attenzione verso il prossimo turno di campionato, che vedrà. Secondo tuttomercatoweb.com

Parma, Cuesta annuncia: "Almqvist non ci sarà, ha avuto un problema oggi" - "Dovremo fare le migliori scelte possibili in base al contesto. Lo riporta fantacalcio.it