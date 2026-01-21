cosa si sa del femminicidio di federica torzullo

Il femminicidio di Federica Torzullo ha suscitato grande attenzione e riflessione. Secondo quanto riferito dalla procura, Claudio Carlomagno, il marito ora in carcere, avrebbe reagito con violenza alla fine del rapporto matrimoniale. Questo episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità di comportamenti di controllo e possessività, sottolineando l'importanza di interventi tempestivi per prevenire tragedie di questo tipo.

Secondo la procura Claudio Carlomagno, il marito che ora è in carcere, non «era in grado di accettare la fine del matrimonio» Martedì è stata fatta l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, ingegnera di 41 anni scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, vicino a Roma, e poi trovata morta domenica in uno dei terreni dell’azienda gestita dal marito da cui si stava separando, Claudio Carlomagno. Ora Carlomagno si trova nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di occultamento di cadavere e femminicidio, nuovo reato introdotto nel codice penale italiano a inizio dicembre. Nel decreto di fermo i giudici hanno scritto che l’uomo «non era in grado di accettare la fine del matrimonio»: i due si erano infatti separati anche se vivevano ancora nella stessa casa con il figlio di 10 anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Femminicidio di Federica Torzullo, si dimette l’assessora del comune alla Sicurezza: è la madre del fermato Claudio CarlomagnoL’assessora alla Sicurezza di Anguillara si è dimessa, dopo essere risultata madre di Claudio Carlomagno, sospettato del femminicidio di Federica Torzullo.

Federica Torzullo, l'orrore del femminicidio dall'autopsia: «Si è accanito sul corpo, voleva renderla irriconoscibile». Il movente e i messaggiFederica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, come emerge dall’autopsia.

Anguillara, il marito è accusato di femminicidio: è la prima volta. Cosa cambia rispetto all’omicidio ilsole24ore.com/art/anguillara… x.com

Federica Torzullo, i pm contestano a Carlomagno il reato di femminicidio. Cosa rischia con la nuova legge L'uomo è indagato anche per occultamento di cadavere. Nel frattempo le indagini vanno avantia procura di Civitavecchia ha contestato il “nuovo” reato facebook