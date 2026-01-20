Femminicidio di Federica Torzullo si dimette l’assessora del comune alla Sicurezza | è la madre del fermato Claudio Carlomagno

L’assessora alla Sicurezza di Anguillara si è dimessa, dopo essere risultata madre di Claudio Carlomagno, sospettato del femminicidio di Federica Torzullo. La decisione arriva in un contesto di grande attenzione pubblica e riflette la volontà di chiarezza e responsabilità dell’amministrazione comunale. La situazione evidenzia le delicate questioni legate alla famiglia e alla tutela della sicurezza nel territorio.

È la madre di Claudio Carlomagno, il principale sospettato del femminicidio di Federica Torzullo, ed è l’assessora alla Sicurezza di Anguillara. Per questo motivo Maria Messenio, con delega anche alla Legalità di Anguillara Sabazia, comune guidato dal sindaco di centro-destra Angelo Pizzigallo, ha fatto un passo indietro. Le dimissioni sono state presentate lunedì mattina mattina, poco dopo la formalizzazione del fermo del figlio, e si attende solo la comunica formale del primo cittadino, che le renderà effettive. Carlomagno è da domenica sera nel carcere di Civitavecchia, indagato per omicidio aggravato dopo che il corpo della moglie è stato ritrovato seppellito nella sua azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il delitto scuote Anguillara: si dimette l’assessora alla Sicurezza, è la madre del marito di Federica TorzulloA Anguillara, il caso dell’omicidio di Federica Torzullo ha avuto ripercussioni anche sulla scena politica locale, con le dimissioni dell’assessora alla Sicurezza, Maria Messenio, dopo l’arresto del figlio.

Femminicidio Federica Torzullo, chi è Claudio Carlomagno. La madre in politica, rassegna dimissioniClaudio Carlomagno è il nome associato al femminicidio di Federica Torzullo, un caso che ha suscitato attenzione pubblica.

