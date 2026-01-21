Sono aperte le iscrizioni per il corso di pasticceria presso il Centro di formazione professionale ’Sandro Pertini’ di Seregno, con inizio previsto a febbraio. Il corso offre una formazione completa sulle tecniche di pasticceria, rivolta a chi desidera approfondire le proprie competenze nel settore. Un’opportunità per apprendere in un ambiente professionale e qualificato, ideale per chi vuole intraprendere o consolidare la propria carriera nel campo dolciario.

Iscrizioni aperte per il corso di pasticceria con partenza prevista nel mese di febbraio presso il Centro di formazione professionale ’Sandro Pertini’ di Seregno. Le lezioni si terranno in presenza dalle 19 alle 22 per un totale di 80 ore di corso. In particolare il corso mira a formare futuri pasticcerie in grado di effettuare l’impasto degli ingredienti per prodotti da forno, effettuare la fermentazione delle forme di impasto, effettuare la formatura dell’impasto in base ai diversi tipi di prodotti da forno. Per partecipare non sono necessari requisiti d’accesso. Il corso si terrà nella sede del centro di formazione di Seregno in via Monte Rosa 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corso per formare nella pasticceria

Argomenti discussi: Corso per formare nella pasticceria

