Edifici Carbon Free in partenza nelle Marche il corso per formare tecnici

CAMERANO – In Italia è stato stimato che circa il 70-75% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1990, ed è quindi antecedente alle norme energetiche moderne (Legge 101991). Ridurre l’impatto climatico degli immobili è una delle sfide più urgenti per il raggiungimento degli obiettivi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Una coppia di cinesi è stata trovata in un edificio in via della Croce, a Revello, nel cuneese, intossicata da monossido di carbonio. La donna, 69 anni, è morta. L'uomo, 75 anni, è stato trasportato a Savigliano in codice rosso. ANSA/LORENZO DOLCE - facebook.com Vai su Facebook

Per ridurre il “carbonio nascosto” dei nostri edifici dobbiamo intervenire sui materiali da costruzione La sfida della transizione energetica non si gioca solo nei piani industriali, ma nelle case, nelle scuole e negli uffici in cui viviamo ogni giorno Vai su X

Scuole, edifici storici e spazio per le associazioni: tra lavori in consegna e in partenza Galli fa il punto sulle opere pubbliche - MANCIANO – Sono stati mesi impegnativi per il settore Lavori pubblici del Comune di Manciano. Come scrive msn.com

Seattle carbon neutral: parte il piano per ridurre le emissioni degli edifici del 27% - Grazie ai bonus ed ai finanziamenti stanziati, la città di Seattle dirà addio alle emissioni degli edifici abolendo gli impianti di riscaldamento fossili già dal 2030 (Rinnovabili. Scrive rinnovabili.it