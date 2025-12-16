La Prefettura riceve un defibrillatore in regalo e organizza un corso per formare i dipendenti

La Prefettura ha ricevuto in dono un defibrillatore, rafforzando la sicurezza sul territorio. In occasione di questa donazione, viene organizzato un corso di formazione rivolto ai dipendenti, per insegnare le manovre salvavita e l’uso corretto dello strumento. Un’iniziativa importante per garantire prontezza e intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Un corso di formazione per apprendere le manovre salvavita e l’uso del defibrillatore rivolto ai dipendenti della prefettura. Si è svolto mercoledì 10 dicembre in via Montevecchia, dopo che l’associazione Cancro Primo Aiuto ha donato il macchinario all’Ente con l’obiettivo di diffondere la. Monzatoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Defibrillatori automatici sul territorio di Bibbiena: una mappatura per 118 e prefettura - L'Amministrazione di Bibbiena fa il punto sul suo impegno nei confronti di un territorio cardiologicamente protetto, con una mappatura dei defibrillatori che dovrà essere presto consegnata alla ... lanazione.it Lunedì 15 dicembre alle 20:30 presso Spazio Sant'Anna - Teatro di Comunità, il Circolo Prefettura Verbania ed Inforete VCO invitano alla visione del film "Terra di Maria": l'Avvocato del diavolo riceve una nuova missione: interrogare, senza paura, chi confida - facebook.com facebook

