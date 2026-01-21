L’ex premier della Corea del Sud, Han Duck-soo, è stato condannato a 23 anni di reclusione per il suo coinvolgimento nella decisione dell’allora presidente Yoon Suk Yeol di imporre la legge marziale nel 2024. La sentenza evidenzia il ruolo di Han nel processo che ha portato a questa misura straordinaria. La vicenda rappresenta un capitolo importante nella recente storia politica del paese.

L’ ex primo ministro della Corea del Sud, Han Duck-soo, è stato condannato a 23 anni di carcere per aver svolto un ruolo chiave nella breve imposizione della legge marziale da parte dell’ex presidente Yoon Suk Yeol nel 2024. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il tribunale distrettuale centrale di Seul ha emesso la sentenza nell’ambito di un verdetto che ha confermato che la dichiarazione della legge marziale del 3 dicembre 2024 costituiva un’insurrezione. Il team del procuratore speciale Cho Eun-suk aveva chiesto una pena detentiva di 15 anni per Han con le accuse di aver favorito il capo dell’insurrezione, di aver svolto un ruolo chiave nell’insurrezione e di falsa testimonianza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Corea del Sud, ex premier Han Duck-Soo condannato a 23 anni di carcere: aiutò Yoon a imporre legge marziale

Corea del Sud, l’ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per il suo tentativo nel 2024 di imporre la legge marzialeNel 2024, la Corea del Sud ha vissuto un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale: il tentato colpo di Stato dell’ex premier Han Duck-soo, condannato a 23 anni.

Corea del Sud, ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anniL’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell’imposizione della legge marziale del dicembre 2024, durante la presidenza di Yoon Suk-yeol.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l’ex presidente Yoon; Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon Suk Yeol; Corea del Sud, chiesta la pena di morte per l'ex presidente Yoon; Corea del Sud, l'ex Presidente Yoon condannato a 5 anni di carcere.

Corea del Sud, l’ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per il suo tentativo nel 2024 di imporre la legge marzialeL’ex premier sudcoreano Han Duck-soo condannato a 23 anni di carcere per il ruolo nel tentativo di legge marziale del 2024. lanotiziagiornale.it

Condanna a 23 anni per Han Duck-soo: il ruolo dell’ex premier nel tentativo di legge marziale in Corea del SudHan Duck-soo è stato giudicato responsabile di aver favorito il tentativo di legge marziale del 2024, segnando una crisi istituzionale senza precedenti nella democrazia sudcoreana. ilsole24ore.com

"A Seul un incontro molto positivo, cordiale e concreto con il Presidente della Repubblica di Corea Jaemyung Lee. - ha scritto su X la premier Giorgia Meloni - Italia e Corea condividono valori, visione e la volontà di rafforzare una cooperazione strategica ch facebook

Ultima tappa del tour della premier che ha toccato Oman e Giappone. Italia e Corea del Sud accomunate da made in Italy, tecnologia e geopolitica. Berlino plaude a Roma sull’Artico Il punto di @FDePalo x.com