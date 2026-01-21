Corea del Sud l’ex premier Han Duck-soo condannato a 23 anni per il suo tentativo nel 2024 di imporre la legge marziale

Nel 2024, la Corea del Sud ha vissuto un episodio che ha attirato l’attenzione internazionale: il tentato colpo di Stato dell’ex premier Han Duck-soo, condannato a 23 anni. La giustizia sudcoreana sta proseguendo con le indagini e i processi, cercando di fare chiarezza su quanto accaduto il 3 dicembre 2024, un evento che ha segnato profondamente il Paese e la sua stabilità istituzionale.

Poco alla volta la giustizia della Corea del Sud sta facendo chiarezza su quanto avvenuto il 3 dicembre 2024 quando nel Paese asiatico c’è stato quello che viene definito un “tentato golpe”. Fatti per i quali i giudici di Seul hanno inflitto una pesantissima condanna all’ex primo ministro, Han Duck-soo, ritenuto responsabile di aver avuto un ruolo a dir poco determinante nel tentativo di imporre la legge marziale del 3 dicembre 2024. Con un verdetto destinato a scatenare forti reazioni, la Corte distrettuale centrale di Seul lo ha condannato a 23 anni di carcere, disponendo l’immediato trasferimento in prigione del 76enne ex capo del governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

