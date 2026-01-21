corea del sud ex premier han duck soo condannato a 23 anni

L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il suo coinvolgimento nell’imposizione della legge marziale del dicembre 2024, durante la presidenza di Yoon Suk-yeol. La sentenza si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario che riguarda eventi politici di rilievo in Corea del Sud. Questa decisione evidenzia le tensioni e le controversie legate alla gestione di episodi critici della storia recente del paese.

L’ex primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato condannato a 23 anni di carcere per il ruolo avuto nell’ imposizione della legge marziale del 3 dicembre 2024 da parte dell’allora p residente Yoon Suk-yeol. Han era imputato per favoreggiamento e altre accuse. Il procuratore speciale aveva richiesto una pena detentiva di 15 anni. Han è il primo membro del governo di Yoon a essere condannato per la dichiarazione di legge marziale da parte di Yoon. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

"A Seul un incontro molto positivo, cordiale e concreto con il Presidente della Repubblica di Corea Jaemyung Lee. - ha scritto su X la premier Giorgia Meloni - Italia e Corea condividono valori, visione e la volontà di rafforzare una cooperazione strategica ch facebook

Ultima tappa del tour della premier che ha toccato Oman e Giappone. Italia e Corea del Sud accomunate da made in Italy, tecnologia e geopolitica. Berlino plaude a Roma sull’Artico Il punto di @FDePalo x.com