copenaghen napoli 1 1 a conte non basta mctominay

Partita equilibrata tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1. Il ritorno di Hojlund a casa e la convocazione di Lukaku, assente nelle due precedenti partite di Supercoppa, sono tra gli aspetti principali di questa sfida. A Conte non basta la presenza di McTominay per ottenere il risultato desiderato.

Il ritorno di Hojlund a casa, il ritorno di Lukaku tra i convocati per la terza volta in stagione (dopo le due partite di Supercoppa senza mai scendere in campo). Per tornare a vincere in trasferta in Champions League Conte schiera Vergara titolare per la seconda partita consecutiva, in coppia con Elmas e a sostegno di Rasmus. Per i padroni di casa, invece, Neestrup si affida alla coppia Dadanson-Cornelius. E il Napoli parte subito forte. Nella prima frazione di gioco sono gli azzurri a creare le occasioni migliori. Prima Hojlund, che da fuori sfiora l'incrocio dei pali, e poi Vergara, che dopo un dribbling per pochi centimetri non c'entra la porta di Kotarski. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischiaEcco il testo richiesto: Al termine della sfida tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1, vengono analizzati i voti e il tabellino.

Certezza McTominay, Lukaku a gara in corso? Le probabili formazioni di Copenaghen-NapoliAnalisi delle probabili formazioni di Copenaghen-Napoli, con un focus su McTominay e Lukaku.

