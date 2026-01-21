Copenaghen-Napoli 1-1 McTominay non basta | azzurri a rischio eliminazione

Il match tra Copenaghen e Napoli termina con un pareggio 1-1, nonostante il vantaggio numerico ottenuto dai partenopei per gran parte del secondo tempo. La prestazione degli azzurri non basta a garantirsi la qualificazione, lasciando il team in una posizione di rischio nell’attuale percorso europeo. Una sfida che evidenzia le difficoltà della squadra e la necessità di migliorare per raggiungere gli obiettivi stagionali.

Il Napoli spreca un’occasione gigantesca in casa del Copenaghen, pareggiando per 1-1 nonostante il vantaggio numerico di giocatori per circa un’ora di gioco. Al gol di McTominay risponde Laon su calcio di rigore, dopo un fallo ingenuo di Buongiorno. Gli azzurri sono momentaneamente al 23° posto e sono a forte rischio eliminazione dalla Champions. Copenaghen-Napoli: chance sprecata dagli azzurri. Nel primo tempo è un Napoli solido quello che si mette in mostra in Danimarca. L’occasione migliore nella prima mezz’ora capita sui piedi di Vergara, che sfiora il primo palo dal limite dell’aria. Al 36? arriva la prima svolta della partita con il cartellino rosso nei confronti di Delaney, in seguito ad un bruttissimo fallo nei confronti di Lobotka. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

