Copenaghen-Napoli Conte | Oggi dovevamo vincere e basta Questo pari mi fa molto male

Nel commento post-partita, Antonio Conte esprime delusione per il pareggio tra Copenaghen e Napoli. Il tecnico sottolinea come la squadra avesse le condizioni ideali per conquistare i tre punti, considerando la situazione favorevole per avanzare verso i play-off. La prestazione non ha soddisfatto le aspettative, lasciando spazio a rammarico per un’occasione sfuggita, in una partita che avrebbe potuto rappresentare un passo importante nel cammino stagionale.

“Penso che ci debba essere delusione, perché è una partita che si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e comunque fare un importante step in avanti per giocarci i play-off. Potremmo avere mille attenuanti, ma oggi non vanno bene perchè la partita si era messa in una situazione in.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Conte amareggiato: “Al di là delle assenze, oggi dovevamo vincere punto e basta”Il tecnico Conte si mostra deluso dopo la sconfitta, sottolineando che le assenze non devono essere un alibi.

Copenaghen-Napoli 1-1, a Conte non basta McTominayPartita equilibrata tra Copenaghen e Napoli, terminata 1-1.

Conte diretta dopo Copenaghen-Napoli: le dichiarazioni in tv e in conferenza stampa LIVEL'analisi del tecnico al termine della partita di Champions League pareggiata dagli azzurri in Danimarca (1-1): aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Copenaghen-Napoli 1-1: video, gol e highlightsResta in bilico la qualificazione del Napoli ai playoff di Champions dopo il pareggio di Copenaghen. La squadra di Conte spreca la superiorità numerica (espulso Delaney per fallo su Lobotka) dopo aver ... sport.sky.it

McTominay illude il Napoli a Copenaghen: gli azzurri passano in vantaggio con lo scozzese dopo l’espulsione di Delaney, ma nella ripresa incassano il pareggio di Larsson - facebook.com facebook

Il Napoli si fa riprendere con l'uomo in più dal Copenaghen, il pari complica i playoff x.com