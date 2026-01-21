Conte amareggiato | Al di là delle assenze oggi dovevamo vincere punto e basta

Il tecnico Conte si mostra deluso dopo la sconfitta, sottolineando che le assenze non devono essere un alibi. “Dovevamo vincere punto e basta”, ha dichiarato senza esitazioni, evidenziando la propria amarezza e la consapevolezza che la squadra avrebbe dovuto fare di più sul campo. Un commento che riflette l’importanza di mantenere alta la concentrazione, indipendentemente dalle circostanze, e di affrontare ogni partita con determinazione.

Amareggiato, ma senza giocarsi l'alibi delle assenze. "Dovevamo vincere punto e basta", non c'è null'altro da dire. Antonio Conte non se ne fa una ragione: "C'è delusione, una partita che si era messa bene per poterla vincere e fare uno step importante verso la qualificazione. potremmo avere mille attenuanti ma non valgono: la partita si era messa bene ma per la quarta volta consecutiva dimostriamo di fare fatica anche quando abbiamo il pieno controllo della partita. Non ci possiamo appellare alle dieci e passa assenze, c'è delusione ma in questo momento il livello nostro non vale questa competizione.

