Copenaghen-Napoli 1-1 | gol e highlights

Nel match tra Copenaghen e Napoli, terminato 1-1, gli azzurri hanno dominato la partita e ottenuto un vantaggio, ma non sono riusciti a consolidarlo. Nonostante la superiorità numerica e un buon controllo del gioco, il Napoli ha subito il pareggio e non è riuscito a portare a casa l'intera posta. Di seguito, i dettagli e gli highlights dell'incontro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli spreca, domina e poi si lascia punire. A Copenaghen gli azzurri passano in vantaggio, controllano la gara in superiorità numerica, ma non la chiudono e pagano caro ogni errore. Una partita piena di occasioni mancate, episodi decisivi e rimpianti pesanti, che tiene tutto aperto in chiave Champions. Ecco gli highlights di una notte amara.

