"> Quattro gol, due assist e cinque premi come migliore in campo in nove partite: numeri che parlano chiaro e raccontano il dominio di Frank Anguissa. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese non è soltanto il motore del Napoli, ma un giocatore totale, capace di incidere in ogni zona del campo. È lui la vera firma del primato azzurro: determinante in fase difensiva, lucido nella costruzione, implacabile in area avversaria. Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Palliggiano sottolinea come nessun altro centrocampista di Serie A abbia segnato più gol di testa di Anguissa dall’inizio della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights