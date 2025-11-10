Bologna-Napoli 2-0 | gol e highlights

"> Nemmeno un tiro nello specchio nella ripresa, appena uno in tutta la partita (di Elmas) contro un portiere diciassettenne, Pessina, entrato dopo l’infortunio di Skorupski. È questa, scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la fotografia di un Napoli spento e senza idee offensive. Dopo le occasioni mancate contro l’Eintracht, a Bologna non è arrivato nemmeno quello: il dato dell’xG – 0,26 – racconta una squadra svuotata e incapace di creare. Rasmus Hojlund è il simbolo di questo momento. Per Conte, è stato uno dei pochi a salvarsi: «l’ultimo ad arrendersi». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

