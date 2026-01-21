controllo ad alto impatto occhi su chianciano carabinieri in azione

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena continua con controlli straordinari nel territorio di Chianciano. L’operazione mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nella zona. Questi interventi mirano a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di illegalità, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro per residenti e visitatori.

Prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena. Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Montepulciano hanno intensificato i servizi di vigilanza su tutto il territorio di competenza, con particolare attenzione al comune di Chianciano Terme, già interessato nei mesi scorsi da analoghe operazioni di controllo ad alto impatto. L’attività ha visto l’impiego, oltre alle pattuglie ordinarie, di 14 pattuglie aggiuntive, per un totale complessivo di 28 militari. Nel corso dei servizi sono stati controllati 95 veicoli e 155 persone, di cui 17 cittadini stranieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

