Classi pollaio Alleanza Verdi-Sinistra lancia proposta legge per classi a massimo 20 studenti | parte raccolta firme

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una proposta di legge popolare per una scuola più equa e inclusiva, avviando la raccolta firme in tutta Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

“Stop alle classi pollaio: non più di 20 per aula” Avs lancia la proposta di legge - Alleanza Verdi Sinistra (AVS) ha dato il via a una mobilitazione nazionale per sostenere la... - PiacenzaSera Vai su X

Scuola, tetto massimo a 20 studenti per aula: la proposta di legge popolare contro le classi pollaio Leggi qui - https://www.ilriformista.it/scuola-tetto-massimo-a-20-studenti-per-aula-la-proposta-di-legge-popolare-contro-le-classi-pollaio-490127/ - facebook.com Vai su Facebook

“Stop alle classi pollaio: non più di 20 per aula” Avs lancia la proposta di legge - Alleanza Verdi Sinistra (AVS) ha dato il via a una mobilitazione nazionale per sostenere la sua Proposta di Legge di Iniziativa Popolare sulla Scuola, ... piacenzasera.it scrive

“Non più di 20 per classe”: a Imperia oggi raccolta firme per la proposta di legge anti ‘classi pollaio’ in piazza San Giovanni - Non più di 20 per classe, questa la proposta di legge del gruppo parlamentare Alleanza Verdi- Scrive rivieratime.news

Stop alle classi pollaio, Fratoianni (Avs): “In meno di 2 mesi già raccolte la metà delle firme necessarie per proposta di legge popolare per ridurre numero studenti in ... - Alleanza Verdi e Sinistra ha raggiunto la metà delle firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a ridurre il numero di alunni per classe e bloccare gli accorpamenti sco ... Da orizzontescuola.it