Stop alle classi pollaio Fratoianni Avs | In meno di 2 mesi già raccolte la metà delle firme necessarie per proposta di legge popolare per ridurre numero studenti in classe e contro gli accorpamenti degli istituti

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alleanza Verdi e Sinistra ha raggiunto la metà delle firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a ridurre il numero di alunni per classe e bloccare gli accorpamenti scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Scuola: stop alle classi pollaio e limite di 20 iscritti in presenza di alunni con disabilità - E’ in discussione in commissione cultura una proposta di legge per limitare il numero di alunni per classe a 22, con tetto massimo di 20 in presenza di bambini o ragazzi con disabilità Negli ultimi ... Secondo disabili.com

Eliminare le classi pollaio perché la Scuola sia davvero di tutti: la mia lettera aperta al ministro Valditara - mi consenta di ringraziarLa sinceramente per l’opportunità che sta continuando ad offrire ad un maestro pensionato di riprendere il suo rapporto con i temi della scuola, rispolverando i vecchi e ... Da ilfattoquotidiano.it

Ricci: "Stop alle classi sovraffollate. Istruzione di qualità" - E’ questa, in sintesi, la filosofia che riassume il contenuto della legge ad iniziativa popolare ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Classi Pollaio Fratoianni