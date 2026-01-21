Conte out tempesta Napoli dopo il pari col Copenaghen | l’annuncio

Dopo il pareggio contro il Copenaghen in Champions League, si accendono le discussioni in casa Napoli. La partita ha suscitato molte riflessioni e preoccupazioni tra tifosi e dirigenza, alimentando un dibattito sulle strategie future della squadra. In questo articolo, si analizzeranno gli sviluppi e le conseguenze di quanto accaduto, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale.

Pessime notizie in casa Napoli il giorno dopo la gara contro il Copenaghen di Champions League: ecco tutti i dettagli. Si complicano terribilmente i piani del Napoli in Champions League. Gli azzurri non sfruttano la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco e non vanno oltre il pareggio (1-1) sul campo del Copenaghen nella penultima giornata del girone. Adesso la squadra di Antonio Conte è 23esima in classifica con 8 punti e quello contro il Chelsea in programma la settimana prossima è a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per accedere al turno successivo. Conte (Ansa) – Calciomercato. Copenaghen-Napoli, Conte: "Dovevamo vincere e basta. Questo pari mi fa molto male"In una partita importante, il pareggio di Copenaghen-Napoli ha deluso il tecnico Conte, che sottolinea come la squadra avesse le condizioni per vincere e avvicinarsi ai play-off. Copenaghen-Napoli, Conte: "Oggi dovevamo vincere e basta. Questo pari mi fa molto male"Nel commento post-partita, Antonio Conte esprime delusione per il pareggio tra Copenaghen e Napoli. Intorno al Napoli una tempesta perfetta: un gennaio difficile per gli azzurri. Napoli, altra tegola per Conte: il portiere di nuovo out!Infortunio Meret - Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte a poco più di 48 ore dalla sfida contro il Parma di Carlos ... Ultim'ora, Conte out: bufera Napoli nella notteSettimana da dimenticare per il Napoli che ha perso due gare di fila cedendo il passo prima al Benfica in Champions League e poi all'Udinese in Serie A. Ultim'ora, Conte out: bufera Napoli nella notte ...

