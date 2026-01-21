Copenaghen-Napoli Conte | Dovevamo vincere e basta Questo pari mi fa molto male

In una partita importante, il pareggio di Copenaghen-Napoli ha deluso il tecnico Conte, che sottolinea come la squadra avesse le condizioni per vincere e avvicinarsi ai play-off. La prestazione ha lasciato rammarico, considerando le opportunità mancate di fare un passo avanti nella competizione. La delusione è evidente, ma l’obiettivo resta quello di migliorare e affrontare con determinazione le prossime sfide.

"Penso che ci debba essere delusione, perché è una partita che si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e comunque fare un importante step in avanti per giocarci i play-off. Potremmo avere mille attenuanti, ma oggi non vanno bene perchè la partita si era messa in una situazione in.

Copenaghen-Napoli, Conte: "Oggi dovevamo vincere e basta. Questo pari mi fa molto male"Nel commento post-partita, Antonio Conte esprime delusione per il pareggio tra Copenaghen e Napoli.

Conte amareggiato: “Al di là delle assenze, oggi dovevamo vincere punto e basta”Il tecnico Conte si mostra deluso dopo la sconfitta, sottolineando che le assenze non devono essere un alibi.

