Calciomercato Verona Giovane lascerà i gialloblu a gennaio? Una big lo vuole a tutti i costi!
Calciomercato Verona, Giovane lascerà i gialloblu per una big? Spunta fuori una nuova indiscrezione Calciomercato Verona – Il nome di Giovane, talentuoso attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona, è diventato uno dei più chiacchierati nelle ultime settimane. Le indiscrezioni che collegano il giovane bomber all’Inter si sono moltiplicate, trasformando il suo futuro in uno dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
"Nelle ultimissime di Calciomercato, l’Udinese intensifica le valutazioni su Rafik Benghali, esterno del Verona protagonista in Serie A. L’Udinese starebbe valutando un affare da circa sette milioni per assicurarsi Benghali" - facebook.com Vai su Facebook
Oggi il terzino Davide #Faraoni inizierà il periodo di prova al #Pescara al termine del quale - se darà le giuste garanzie fisiche - verrà tesserato. con un contratto fino al 30 giugno con opzione. #calciomercato Vai su X
Calciomercato Verona, Giovane nel mirino di una grande squadra in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale - Giovane, il Tesoro del Calciomercato Verona: L’Inter in Pole Position per l’Attaccante Il Calciomercato Verona è in fermento, con un giovane talento che sta monopolizzando l’attenzione dei top club it ... Secondo calcionews24.com
Calciomercato Verona, tutti vogliono Giovane! Quanto vale il gioiello dei gialloblu? Ecco l’indiscrezione! - Ecco quanto lo valuta la società gialloblu Il Calciomercato Verona entra nel vivo, e uno dei protagonisti delle ultime settima ... Lo riporta calcionews24.com
Giovane, maxi asta in vista? Tanti club sul brasiliano del Verona - Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 del Verona, rischia di diventare uno degli uomini mercato della prossima estate: come riportato da "Eurosport", infatti, il giocatore ... Si legge su tuttojuve.com