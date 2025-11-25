FIGC il calcio contro la violenza sulle donne | protagonisti Barella Cristante e Vicario
La FIGC lancia la campagna “Chi difende una vita, salva anche chi resta” per la Giornata contro la violenza sulle donne. Protagonisti Barella, Cristante e Vicario: attraverso le loro voci, il calcio promuove rispetto e responsabilità, coinvolgendo in particolare l’universo maschile per costruire relazioni sicure e difendere la dignità femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
