FIGC il calcio contro la violenza sulle donne | protagonisti Barella Cristante e Vicario

La FIGC lancia la campagna “Chi difende una vita, salva anche chi resta” per la Giornata contro la violenza sulle donne. Protagonisti Barella, Cristante e Vicario: attraverso le loro voci, il calcio promuove rispetto e responsabilità, coinvolgendo in particolare l’universo maschile per costruire relazioni sicure e difendere la dignità femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

