Condizioni meteo in miglioramento in Sicilia domani allerta gialla

In Sicilia, le condizioni meteorologiche stanno migliorando dopo il passaggio del ciclone Harry. Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità meteo-idrogeologica, con una previsione di condizioni più stabili. Tuttavia, domani sarà ancora in vigore un’allerta gialla, che indica la necessità di attenzione per eventuali eventuali rischi residui.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile (DRPC) della Regione Siciliana ha emesso un avviso criticità meteo-idrogeologica dal quale si evince un miglioramento della situazione dopo il passaggio del ciclone Harry. Previsioni Meteorologiche Il bollettino indica condizioni di instabilità sparse su diversi settori dell'isola: oggi le precipitazioni saranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, interesseranno i settori occidentali, meridionali e ionici con quantitativi cumulati deboli. Domani fenomeni simili sono previsti sui settori tirrenici e sui versanti meridionali, sempre con quantitativi deboli.

