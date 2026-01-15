Maltempo allerta meteo gialla in Sicilia per temporali domani venerdì 16 gennaio

Per venerdì 16 gennaio, la Sicilia sarà interessata da un’allerta meteo gialla a causa di temporali previsti nel corso della giornata. La perturbazione in arrivo apporterà condizioni di maltempo su diverse zone del Paese, con particolare attenzione alle regioni del Nord-Ovest, all’estremo Sud e alle Isole Maggiori. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia, atteso maltempo su Nord-Ovest, estremo Sud e Isole Maggiori. Per la giornata di domani, venerdì 16 gennaio, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla per temporali su alcuni settori della Sicilia.

Maltempo, allerta gialla a Palermo: temporali in arrivo - idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, venerdì 16 gennaio 2026. ilsicilia.it

Allerta Meteo, maltempo Sicilia: piogge e venti forti in arrivo anche a Ragusa - Allerta Meteo in Sicilia: scatta il "giallo" su Ragusa. quotidianodiragusa.it

#meteo, allerta per il ciclone nel Mediterraneo: rischio forte ondata di maltempo in alcune regioni. Le previsioni del fine settimana x.com

Telemia. . Allerta maltempo, maltempo e danni in Calabria: si spera in miglioramento a breve - facebook.com facebook

