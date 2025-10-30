Meteo allerta gialla per domani in tutta la Sicilia

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per domani un allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente modeati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. I mari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

meteo allerta gialla per domani in tutta la sicilia

© Feedpress.me - Meteo, allerta gialla per domani in tutta la Sicilia

Altre letture consigliate

meteo allerta gialla domaniMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Scrive fanpage.it

meteo allerta gialla domaniScuole chiuse per maltempo e allerta arancione in Calabria domani 31 ottobre: l’elenco dei comuni - Stop alle lezioni in diversi comuni della Calabria per allerta meteo arancione della Protezione civile. Come scrive fanpage.it

meteo allerta gialla domaniMeteo, weekend di maltempo: allerta arancione oggi in Emilia-Romagna e domani in Calabria. Allagamenti in Toscana - Sarà un weekend di maltempo quello che chiude il mese di ottobre e inaugura quello di novembre. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meteo Allerta Gialla Domani