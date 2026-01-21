Concorso docenti PNRR3 sollecito scioglimento riserva ma la data ultima rimane il 2 febbraio

Il concorso docenti PNRR3 si avvicina alla fase finale, con il sollecito di sciogliere la riserva ancora in attesa di conferma. La data limite per le decisioni rimane il 2 febbraio. Gli USR hanno comunicato il voto minimo necessario per accedere alla prova orale, determinando chi potrà partecipare sulla base del punteggio e del numero di posti disponibili.

E’ ancora in corso per i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva e hanno avuto un punteggio di almeno 70100. Lo scioglimento della riserva sarà possibile fino al 2 febbraio ore 23.59. Tuttavia qualche USR sollecita esplicitamente lo scioglimento della riserva per chi ha già conseguito il titolo. Il mancato conseguimento entro il 31 gennaio 2026 dei titoli previsti all’articolo 4, commi 7 e 8, del D.D.G. 29392025 comporta l’esclusione dalla procedura. È possibile inviare un quesito all’indirizzo email protected (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali) Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Concorso docenti PNRR3, prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: prova orale. Lettera estratta, griglia di valutazione e scioglimento riserva. [LO SPECIALE]L'articolo fornisce aggiornamenti sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, includendo la lettera estratta, la griglia di valutazione e lo scioglimento della riserva.

Concorso docenti PNRR3: prova orale. Voto minimo, griglia di valutazione e scioglimento riserva. [LO SPECIALE]L'articolo fornisce un'analisi dettagliata sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, affrontando temi come il voto minimo, la griglia di valutazione e lo scioglimento delle riserve.

