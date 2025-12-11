Concorso docenti PNRR3 | prova orale Lettera estratta griglia di valutazione e scioglimento riserva LO SPECIALE
L'articolo fornisce aggiornamenti sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, includendo la lettera estratta, la griglia di valutazione e lo scioglimento della riserva. Un approfondimento dedicato a coloro che stanno affrontando questa fase, essenziale per l'accesso al ruolo di docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.
In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. A seguire, i candidati che avranno raggiunto i requisiti minimi per il suo superamento, accederanno automaticamente alla prova orale (ed eventuale prova pratica per la alcune classi di concorso), la quale prevede a sua volta specifiche procedure da attenzionare, a partire dall’estrazione della lettera da cui avranno inizio le prove, convocazioni di giorni e orari stabiliti, modalità di svolgimento e visualizzazione del punteggio raggiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso Docenti PNRR 3, AL VIA LA PROVA ORALE: ecco l'ESTRAZIONE DELLA LETTERA utile per l'inizio della prova. Tutti gli AVVISI degli USR (IN AGGIORNAMENTO) - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: la Commissione nazionale ha pubblicato i Quadri di riferimento per la prova orale infanzia e primaria DDG n. 2938/2025. Vai su X
Prova orale Concorso PNRR 3 Docenti: come funziona, quando si svolge - In questa utile guida spieghiamo come si svolge la prova orale del concorso PNRR 3 per docenti. Segnala ticonsiglio.com
Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. Da orizzontescuola.it