Concorso docenti PNRR3 | prova orale Lettera estratta griglia di valutazione e scioglimento riserva LO SPECIALE

L'articolo fornisce aggiornamenti sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, includendo la lettera estratta, la griglia di valutazione e lo scioglimento della riserva. Un approfondimento dedicato a coloro che stanno affrontando questa fase, essenziale per l'accesso al ruolo di docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.

In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. A seguire, i candidati che avranno raggiunto i requisiti minimi per il suo superamento, accederanno automaticamente alla prova orale (ed eventuale prova pratica per la alcune classi di concorso), la quale prevede a sua volta specifiche procedure da attenzionare, a partire dall'estrazione della lettera da cui avranno inizio le prove, convocazioni di giorni e orari stabiliti, modalità di svolgimento e visualizzazione del punteggio raggiunto.