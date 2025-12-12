Concorso docenti PNRR3 | prova orale Voto minimo griglia di valutazione e scioglimento riserva LO SPECIALE
L'articolo fornisce un'analisi dettagliata sulla prova orale del concorso docenti PNRR3, affrontando temi come il voto minimo, la griglia di valutazione e lo scioglimento delle riserve. Con l'obiettivo di preparare i candidati, si approfondiscono le modalità di valutazione e le procedure previste per questa fase del concorso, in corso in questi giorni.
In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. A seguire, i candidati che avranno raggiunto i requisiti minimi per il suo superamento, accederanno automaticamente alla prova orale (ed eventuale prova pratica per la alcune classi di concorso), la quale prevede a sua volta specifiche procedure da attenzionare, a partire dall’estrazione della lettera da cui avranno inizio le prove, convocazioni di giorni e orari stabiliti, modalità di svolgimento e visualizzazione del punteggio raggiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
