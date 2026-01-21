Computer telecamere e oggetti di ogni tipo | ecco la Fiera dell' Elettronica di Consumo

La Fiera dell'Elettronica di Consumo si svolge a ModenaFiere il 23 e 24 ottobre, offrendo un'occasione per scoprire le ultime novità in computer, videocamere e altri dispositivi elettronici. L’evento, aperto dalle 9 alle 19, si rivolge a appassionati e professionisti interessati a conoscere le innovazioni del settore in un contesto dedicato. Un appuntamento da non perdere per chi desidera aggiornarsi e confrontarsi con il mondo dell’elettronica di consumo.

Weekend ricco a ModenaFiere. Sabato 23 e domenica 24 spazio anche agli appassionati di computer, videocamere, strumenti di ogni tipo, per la nuova edizione della Fiera dell'elettronica di consumo (orario di apertura 9-19).L'evento è sia mostra che mercato per fare veri e propri affari, con.

