Conservanti alimentari e salute | due grandi studi collegano il consumo a cancro e diabete di tipo 2

Due recenti studi francesi su oltre 100.000 partecipanti hanno evidenziato un possibile collegamento tra alcuni conservanti alimentari e un rischio maggiore di cancro e diabete di tipo 2. Queste ricerche forniscono nuovi spunti sulla relazione tra additivi presenti negli alimenti e la salute, sottolineando l'importanza di una dieta equilibrata e di una maggiore consapevolezza nell’assunzione di conservanti.

