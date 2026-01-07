Fuori di sé in ospedale ragazzo spacca tutto e aggredisce due infermieri

Da bresciatoday.it 7 gen 2026

Un episodio di violenza si è verificato ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Gavardo, coinvolgendo un paziente di 20 anni di origini camerunensi. L’uomo, fuori di sé, ha causato danni all’interno della struttura e ha aggredito due infermieri, generando momenti di tensione e preoccupazione tra il personale e i presenti.

Una serata di tensione e paura quella vissuta ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Gavardo, dove un paziente di 20 anni di origini camerunensi ha scatenato il panico. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane non solo ha danneggiato diverse apparecchiature mediche, ma ha anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

