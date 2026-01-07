Fuori di sé in ospedale ragazzo spacca tutto e aggredisce due infermieri

Un episodio di violenza si è verificato ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Gavardo, coinvolgendo un paziente di 20 anni di origini camerunensi. L’uomo, fuori di sé, ha causato danni all’interno della struttura e ha aggredito due infermieri, generando momenti di tensione e preoccupazione tra il personale e i presenti.

Una serata di tensione e paura quella vissuta ieri nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Gavardo, dove un paziente di 20 anni di origini camerunensi ha scatenato il panico. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane non solo ha danneggiato diverse apparecchiature mediche, ma ha anche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Fuori di sé in ospedale, ragazzo spacca tutto e aggredisce due infermieri Leggi anche: Litiga con un ragazzo fuori da un pub a Rovato e gli spacca una bottiglia in testa: identificato un 25enne Leggi anche: Due infermieri aggrediti all'ospedale di Formia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spari fuori da una discoteca: ferito un ragazzo - Un ventenne è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra ed è stato portato in ospedale. today.it

Ragazzo 21enne accoltellato a Milano in via Ovada, in quattro contro uno per una rapina: è fuori pericolo - Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito e accoltellato in strada a Milano in via Ovada, forse per una rapina: è in ospedale in gravissime condizioni ... virgilio.it

Ragazzo accoltellato al torace fuori da una scuola a Sesto San Giovanni: gravissimo al Niguarda - Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da tre ragazzi di fronte all'istituto scolastico Enrico De Nicola in via Saint Denis 200 a Sesto San Giovanni. fanpage.it

Ospedale Ruggi fuori controllo: senza direttore generale e con il caos ambulanze - facebook.com facebook

Piero Castrataro dal 26 dicembre dorme in tenda fuori dal Veneziale, l'ospedale di Isernia, per sensibilizzare sulla carenza di medici e sui tagli: «Non chiediamo chissà ché, ma i reparti “salvavita” devono restare» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.