Commisso svolti i funerali a New York | Piangiamo un marito un padre e un amico devoto
Nella mattinata di oggi si sono svolti a New York i funerali di Rocco Commisso, figura stimata nel mondo del calcio e imprenditore. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e ricordo, con amici e familiari che hanno reso omaggio a un uomo considerato un marito, padre e amico devoto. L’ultimo saluto si è tenuto nella chiesa di St. Patrick, in un’atmosfera di sobria riflessione.
Il giorno dell’ultimo saluto a Rocco Commisso è arrivato. Nella mattinata americana, mentre a Firenze erano da poco passate le 16, la chiesa di St. Patrick si è riempita per l’estremo commiato dell’imprenditore italo-americano e presidente della Fiorentina, scomparso venerdì 16 gennaio a 76 anni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Morte Commisso, tre giorni di lutto tra New Jersey e New York: il programma per i funeraliLa scomparsa di Rocco Commisso ha suscitato un forte dolore tra le comunità del New Jersey e di New York.
Fiorentina: funerali di Commisso a New York. Con Ferrari e la sindaca Funaro. Occasione per firmare con Catherine l’accordo sul FranchiIl 21 gennaio 2026, si terranno a New York i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella chiesa di St.
Argomenti discussi: Rep: Domani l’ultimo saluto a Commisso, i presenti. Lunedì la messa in Duomo; Bologna-Fiorentina l’omaggio a Rocco Commisso De Gea | Come se fosse qui con noi.
Funerali Commisso, la sindaca Funaro: Rocco ha amato la nostra città e la FiorentinaAll'esterno della St. Patrick Cathedral, sede dove si sono svolti questo pomeriggio i funerali del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha. tuttomercatoweb.com
Sara Funaro da New York: Di Commisso apprezzavo la schiettezza e i valoriA margine dei funerali di Rocco Commisso svolti a New York la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai media presenti fuori dalla St. Patrick Cathedral: Non potevamo non esserci ... firenzeviola.it
