Commisso svolti i funerali a New York | Piangiamo un marito un padre e un amico devoto

Nella mattinata di oggi si sono svolti a New York i funerali di Rocco Commisso, figura stimata nel mondo del calcio e imprenditore. L’evento ha rappresentato un momento di commozione e ricordo, con amici e familiari che hanno reso omaggio a un uomo considerato un marito, padre e amico devoto. L’ultimo saluto si è tenuto nella chiesa di St. Patrick, in un’atmosfera di sobria riflessione.

